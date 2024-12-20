Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:04, 20 декабря 2024Силовые структуры

Против гендиректора «Корпорации развития Курской» области возбудили дело

Против главы Корпорации развития Курской области Лукина возбуждено дело
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Владимир Лукин

Владимир Лукин. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В отношении генерального директора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина возбуждено дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Дело возбуждено по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

Лукин подозревается в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений. Ущерб составил более 173 миллионов рублей. МВД намерено ходатайствовать об аресте задержанного.

Ранее в Курске суд арестовал бывшего заместителя генерального директора «Корпорации развития Курской области» Игоря Грабина за необоснованное расходование бюджетных денег.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны последствия удара по Киеву

      Глава МВД заявил о ликвидации нарколаборатории и изъятии крупной партии мефедрона

      Врач назвал самый плохой совет

      Гендиректор «Корпорации развития Курской области» до задержания получил медаль

      В МЧС отказались комментировать пожар в изоляторе для дезертиров с пятью погибшими

      Акула полакомилась крокодилом и попала на видео

      Турции разрешили не соблюдать часть санкций против России

      Совфед одобрил закон об увеличении штрафов за ряд нарушений ПДД

      МИД прокомментировал предложения будущей администрации Трампа по Украине

      С берега Черного моря собрали тонны загрязненного мазутом песка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше