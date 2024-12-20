Против гендиректора «Корпорации развития Курской» области возбудили дело

Против главы Корпорации развития Курской области Лукина возбуждено дело

В отношении генерального директора компании «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина возбуждено дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Дело возбуждено по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

Лукин подозревается в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений. Ущерб составил более 173 миллионов рублей. МВД намерено ходатайствовать об аресте задержанного.

Ранее в Курске суд арестовал бывшего заместителя генерального директора «Корпорации развития Курской области» Игоря Грабина за необоснованное расходование бюджетных денег.