В МВД подтвердили задержание гендиректора «Корпорации развития Курской области»

Волк: Лукин подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

Задержан глава корпорации, отвечавший за укрепление обороны Курской области. Незадолго до этого он получил медаль

Начало событий в новости Задержан глава корпорации, отвечавший за укрепление обороны Курской области. Незадолго до этого он получил медаль

Руководитель выступающей генподрядчиком при возведении фортификационных сооружений «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, предварительно установлено, что в июле 2023 года организацией был расторгнут договор с подрядчиком, который ранее занимался строительством фортификационных сооружений в Курской области, из-за невыполнения им условий договора. Отмечается, что при этом подрядчиком не были приняты меры к истребованию средств, перечисленных в рамках исполнения госконтракта.

По информации Волк, с июля по август 2023 года замдиректора «Корпорации развития Курской области» Игорь Грабин по указанию Лукина заключил договор со вторым подрядчиком. При этом авансирование также было произведено в полном объеме и составило 80 процентов от цены договора. Отмечается, что размер и стоимость уже выполненных предыдущим подрядчиком работ при перечислении аванса не учитывались. Таким образом, причиненный фигурантом ущерб составил около 170 миллионов рублей.

В отношении Лукина следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребления должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия»). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

«Корпорация развития Курской области» отвечала за исполнение шести контрактов гособоронзаказа. Она должна была построить фортификационные сооружения, однако сорвала сроки. В результате управление капстроительства региона потребовало взыскать с нее 2,1 миллиарда рублей. Стороны достигли мирового соглашения, однако жалобу подала прокуратура.