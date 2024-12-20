Гендиректора «Корпорации развития Курской области» Лукина арестовали за злоупотребления

Суд арестовал главу «Корпорации развития Курской области» Лукина на два месяца

Ленинский районный суд Курска заключил под стражу гендиректора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина, проходящего по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Подсудимый арестован на два месяца. Постановление суда может быть обжаловано.

В МВД России пояснили, что возглавляемая Лукиным корпорация выступала генеральным подрядчиком при возведении фортификационных сооружений. В июле 2023 года организация расторгла договор с подрядчиком, который не выполнил условий договора, а перечисленные из бюджета средства не истребовала. После этого корпорация привлекла второго подрядчика и перечислила аванс в размере 80 процентов от суммы госконтракта.

Ущерб по делу оценивается в 170 миллионов рублей.

В отношении Лукина следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

