Раскрыт возможный срок для гендиректора «Корпорации развития Курской области»

Гендиректору «Корпорации развития Курской области» Лукину грозит 10 лет колонии

Генеральному директору «Корпорации развития Курской области» Владимиру Лукину, который отвечал за исполнение шести контрактов гособоронзаказа, грозит до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, в отношении Лукина следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия»). В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что Лукин подозревается в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений. Ущерб составил более 173 миллионов рублей.

«Корпорация развития Курской области» отвечала за исполнение шести контрактов гособоронзаказа. Она должна была построить фортификационные сооружения, однако сорвала сроки. В результате управление капстроительства региона потребовало взыскать с нее 2,1 миллиарда рублей. Стороны достигли мирового соглашения, однако жалобу подала прокуратура.