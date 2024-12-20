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12:06, 20 декабря 2024Силовые структуры

Задержан глава корпорации, отвечавший за оборону Курской области. В чем его подозревают?

Гендиректора «Корпорации развития Курской области» Лукина задержали
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Лукин

Владимир Лукин. Фото: РБК Черноземье / YouTube

Сотрудники правоохранительных органов задержали генерального директора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина.

В отношении Лукина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Максимальное наказание по этой статье — до десяти лет лишения свободы. Он подозревается в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений. Ущерб составил более 173 миллионов рублей.

МВД намерено ходатайствовать об аресте задержанного.

Лукин отвечал за оборону Курской области

«Корпорация развития Курской области» отвечала за исполнение шести контрактов гособоронзаказа. Она должна была построить фортификационные сооружения, однако сорвала сроки. В результате управление капстроительства региона потребовало взыскать с нее 2,1 миллиард рублей, писал Telegram-канал Mash. Стороны достигли мирового соглашения, однако жалобу подала прокуратура.

Как пишет ТАСС, у гендиректора прошли обыски. В его загородном доме нашли почти 2 миллиона рублей, а также коллекцию часов стоимостью более 100 тысяч долларов (более 10 миллионов рублей).

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Globallookpress.com

Незадолго до задержания Лукин получил медаль за вклад в укрепление обороны России. Мужчина постоянно хвастался наградой перед знакомыми. Лукин был убежден, что им и его деятельностью не станут интересоваться сотрудники правоохранительных органов.

Ранее суд арестовал экс-замглавы Лукина

9 декабря стало известно, что суд арестовал бывшего заместителя генерального директора «Корпорации развития Курской области» Игоря Грабина за необоснованное расходование бюджетных денег.

Мужчина будет под стражей два месяца. Он проходит обвиняемым по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

По версии следствия, Грабин необоснованно растратил деньги, предназначенные для строительства фортификационных сооружений на территории области. С февраля 2023 года по сентябрь 2024-го он выполнял функции, связанные с управлением и распоряжением имуществом и деньгами.

Как пишет Telegram-канал Mash, Грабин фактически не работал в курской корпорации. Он якобы отвечал только за вывод денежных средств. Следователи предположили, что указания заключать те или иные контракты давал сам Лукин.

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