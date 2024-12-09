Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:02, 9 декабря 2024Силовые структуры

Бывшего замглавы «Корпорации развития Курской области» арестовали за растрату бюджета

В Курске суд арестовал экс-замглавы «Корпорации развития области» Грабина
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Курске суд арестовал бывшего заместителя генерального директора «Корпорации развития Курской области» Игоря Грабина за необоснованное расходование бюджетных денег. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Мужчина будет под стражей два месяца. Он проходит обвиняемым по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По версии следствия, Грабин необоснованно растратил деньги, предназначенных для строительства фортификационных сооружений на территории Курской области. С февраля 2023 года по сентябрь 2024 года он выполнял функции, связанные с управлением и распоряжением имуществом и деньгами.

Ранее в Удмуртии осудили бывшую исполняющую обязанности министра здравоохранения за злоупотребление должностными полномочиями.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Так заканчивают все диктаторские режимы». Симоньян высказалась о ситуации в Сирии и последствиях для России

      Стилист Рогов перечислил удачные сочетания в одежде с самым модным цветом 2025 года

      Кадыров отреагировал на слова Трампа о завершении конфликта на Украине

      На Украине нашли американский каннабис

      Российский полковник ответил на прогноз военного ВСУ о скорой потере Киевом пяти городов

      Российский полицейский осужден на 7,5 года колонии за пытки задержанного

      Нашедшему главную новогоднюю елку страны подарили новый автомобиль

      Русский актер получил престижную награду в США

      Лукашенко помиловал 29 экстремистов

      Жители Подмосковья поздравили яму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше