Бывшего замглавы «Корпорации развития Курской области» арестовали за растрату бюджета

В Курске суд арестовал экс-замглавы «Корпорации развития области» Грабина

В Курске суд арестовал бывшего заместителя генерального директора «Корпорации развития Курской области» Игоря Грабина за необоснованное расходование бюджетных денег. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Мужчина будет под стражей два месяца. Он проходит обвиняемым по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

По версии следствия, Грабин необоснованно растратил деньги, предназначенных для строительства фортификационных сооружений на территории Курской области. С февраля 2023 года по сентябрь 2024 года он выполнял функции, связанные с управлением и распоряжением имуществом и деньгами.

Ранее в Удмуртии осудили бывшую исполняющую обязанности министра здравоохранения за злоупотребление должностными полномочиями.

