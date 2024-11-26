Бывшую российскую чиновницу осудили за злоупотребление должностными полномочиями

В Удмуртии осудили бывшую чиновницу за злоупотребление должностными полномочиями

В Удмуртии осудили бывшую исполняющую обязанности министра здравоохранения за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Удмуртской республике.

Ее осудили по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

По данным следствия, женщина, исполняя обязанности министра здравоохранения Удмуртской Республики с августа 2022 года по сентябрь 2023 года, способствовала заключению государственных контрактов на поставку медицинского оборудования и изделий медицинского назначения с аффилированными коммерческими организациями. Сумма договоров составила почти 500 миллионов рублей.

В рамках расследования были проведены обыски, изъята документация, допрошено более 150 свидетелей и наложен арест на имущество обвиняемой.

Суд приговорил ее к одному году в колонии общего режима и лишил права занимать должности на государственной службе сроком на один год и шесть месяцев. Взята под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала полковника полиции за злоупотребление полномочиями.