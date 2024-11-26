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11:15, 26 ноября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала полковника полиции за злоупотребление полномочиями

В Петербурге ФСБ задержала начальника УМВД по Центральному району
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Петербурге ФСБ задержала начальника УМВД по Центральному району Дениса Данилевича. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, в квартире и кабинете полковника уже прошли обыски. Возбуждено дело по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

Следователи считают, что Данилевич дал указание начальнику ГАИ Центрального района Андрею Тимошенко установить на свой транспорт шумоизоляцию. При этом работы на 100 тысяч рублей были сделаны за счет Тимошенко. Кроме того, полицейский катался на катере по Неве за счет начальника ГАИ.

Ранее в Петербурге задержали сотрудника полиции по подозрению в получении взятки.

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