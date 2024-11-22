В российском регионе задержали полицейского по делу о взятке в размере 300 тысяч рублей

В Петербурге задержали сотрудника полиции по подозрению в получении взятки

В Санкт-Петербурге задержали сотрудника полиции по подозрению в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Ему предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки должностным лицом в крупном размере») УК РФ.

По данным следствия, 21 ноября старший оперуполномоченный отделения по борьбе с имущественными преступлениями находился в своем кабинете, где получил взятку в размере 300 тысяч рублей. Эти деньги были переданы ему за возвращение денежных средств, изъятых при личном досмотре знакомого взяткодателя.

Подозреваемый был задержан на рабочем месте, при осмотре изъята переданная ему сумма.

Ранее сообщалось, что по подозрению в получении взятки арестовали экс-замминистра образования Дагестана.