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14:38, 11 ноября 2024Силовые структуры

Экс-замминистра образования российского региона арестован по подозрению в получении взятки

Экс-замминистра образования Дагестана арестовали по делу о взятках на ₽60 млн
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд арестовал бывшего заместителя министра образования и науки Республики Дагестан Халида Нурмагомедова по делу о получении 60 миллионов рублей взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по республике.

По данным следствия, Нурмагомедов арестован на два месяца.

Ранее сообщалось, что в отношении экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). По версии следствия, незаконное вознаграждение он получал в период с 2013 по 2023 год от руководителя коммерческой организации. За взятки замминистра обещал ему содействие в заключении госконтрактов на проведение ремонта на ведомственных объектах. Всего Минобразования республики заключило с этой фирмой 15 госконтрактов на общую сумму более 160 миллионов рублей.

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