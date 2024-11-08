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12:15, 8 ноября 2024Силовые структуры

Бывшего замминистра российского региона заподозрили во взятках на 60 миллионов рублей

СК задержал экс-замглавы Минобразования Дагестана за взятки на 60 млн руб
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Следователи задержали бывшего замминистра образования и науки Дагестана, подозреваемого в получении взяток на 60 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Против экс-чиновника возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). По версии следствия, незаконное вознаграждение он получал в период с 2013-го по 2023 год от руководителя коммерческой организации. За взятки замминистра обещал ему содействие в заключении госконтрактов на проведение ремонта на ведомственных объектах. Всего Минобразование республики заключило с этой фирмой 15 госконтрактов на общую сумму более 160 миллионов рублей.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании задержанному меры пресечения.

Коррупционное преступление выявили сотрудники ФСБ республики.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении главы Венгеровского района, который похитил более 12 миллионов рублей.

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