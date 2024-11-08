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10:27, 8 ноября 2024Силовые структуры

Главу российского района осудят за хищение выделенных на сирот 12 миллионов рублей

В Новосибирской области пройдет суд над главой района за хищение 12 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Новосибирской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении главы Венгеровского района, который похитил более 12 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 160 УК РФ («Растрата»). Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Суд наложил арест на имущество главы района общей стоимостью 40,6 миллиона рублей.

По версии следствия, в период с 2019 по 2020 год директор «Венгеровскагропромхимии» отправил фиктивные документы для участия в электронных аукционах на постройку домов для детей-сирот. Он хотел продать возведенные им в Венгерово некачественные дома и получить за это более 12 миллионов бюджетных средств. Глава района принял два дома на восемь квартир, зная, что они непригодны для проживания.

Таким образом обвиняемый и его подельник причинили бюджету Новосибирской области крупный ущерб и нарушили права восьми детей-сирот на жилище.

Ранее Кировский районный суд Иркутска приговорил бывшего начальника жилищного отдела министерства имущественных отношений к 13 годам колонии за 17,5 миллиона рублей взяток за махинации с жильем для детей-сирот.

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