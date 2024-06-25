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14:15, 25 июня 2024Силовые структуры

Экс-начальник жилищного отдела российского министерства получил 13 лет колонии за взятки

В Приангарье экс-начальник отдела министерства сел на 13 лет за 17 млн взятки

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Приангарье экс-начальник жилищного отдела российского министерства получил 13 лет колонии за 17,5 миллиона рублей взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ТАСС.

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