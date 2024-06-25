В Приангарье экс-начальник жилищного отдела российского министерства получил 13 лет колонии за 17,5 миллиона рублей взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ТАСС.
Силовые структуры
Экс-начальник жилищного отдела российского министерства получил 13 лет колонии за взятки
В Приангарье экс-начальник отдела министерства сел на 13 лет за 17 млн взятки
В Приангарье экс-начальник жилищного отдела российского министерства получил 13 лет колонии за 17,5 миллиона рублей взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ТАСС.