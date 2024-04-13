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19:15, 13 апреля 2024Силовые структуры

В Подмосковье за взятку задержали высокопоставленного полицейского

В Мытищах за взятку в 3 миллиона рублей задержан замначальника отдела полиции

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В подмосковных Мытищах за получение взятки в особо крупном размере задержаны двое высокопоставленных полицейских отдела полиции на водном транспорте УТ МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, 33-летний замначальника отдела полиции на водном транспорте Вячеслав Булавин, будучи в сговоре с врио начальника отдела экономической безопасности линейного отдела полиции на водном транспорте, потребовал у одного из местных бизнесменов взятку в три миллиона рублей. Коммерсант обратился в правоохранительные органы, и в ночь на 12 апреля оба полицейских были задержаны с поличным в элитном коттеджном поселке «Пестово Life» в Мытищах, куда они приехали для получения денег.

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В следственном комитете по Московской области сообщили, что мужчины требовали взятку за прекращение проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности в отношении предпринимателя, а также «за дальнейшее оказание общего покровительства и попустительства над ним».

Им предъявлены обвинения по части 6 стаьти 290 УК РФ, уточнили в СК. В качестве меры пресечения обвиняемым избрано заключение под стражу.

В следственном комитете уточнили, что уже проведены обыски по месту их жительства и работы. В настоящее время проводится расследование, направленное на сбор и закрепление доказательной базы.

Ранее в Челябинской области суд приговорил бывшего инспектора регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД к шести годам колонии общего режима за получение взяток от учеников автошколы. Мужчину также оштрафовали на миллион рублей. В целях исполнения этой части приговора суд арестовал имущество осужденного стоимостью более двух миллионов рублей. Его признали виновным в совершении 28 преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ («Получение взятки»).

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      Наталья Обрядина
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