В российском регионе экс-полицейского осудили за взятки от учеников автошколы

В Челябинской области суд приговорил экс-полицейского за взятки в автошколе

В Челябинской области суд приговорил бывшего инспектора регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД к шести годам колонии общего режима за получение взяток от учеников автошколы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчину также оштрафовали на миллион рублей. В целях исполнения этой части приговора суд арестовал имущество осужденного стоимостью более двух миллионов рублей. Его признали виновным в совершении 28 преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ («Получение взятки»).

По версии следствия, в течение 2021 года осужденный за взятки в размере от 25 до 100 тысяч рублей вносил в экзаменационные листы теоретического и практического экзаменов на получение водительских прав ложную информацию об их успешной сдаче.

Ранее в Москве к девяти с половиной годам лишения свободы приговорили бывшего следователя по особо важным делам за получение взятки.