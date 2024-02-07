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13:00, 7 февраля 2024Силовые структуры

В Москве следователю по особо важным делам дали срок за получение взятки

В Москве следователь МВД получил 9,6 лет колонии за получение взятки

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве к девяти с половиной годам лишения свободы приговорили бывшего следователя по особо важным делам. Об этом в среду, 7 февраля, в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции города Москвы.

Работавший в следственном управлении МВД по западному административному округу столицы следователь Артем Виноградов был признан виновным в приготовлении к преступлению и получению взятки. По приговору суда, его лишили так же права занимать должности на госслужбе в системе российских правоохранительных органов. Отбывать наказание Винградов будет в колонии строгого режима.

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      Владимир Седов
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