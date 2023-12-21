Полицейских осудили за незаконный обыск и фальсификацию в отношении двух россиян

Суд в Сочи дал до 5 лет колонии троим экс-полицейским за обыски и фальсификацию

Суд в Сочи приговорил к лишению свободы на срок от 4,5 до 5 лет троих бывших полицейских, которые провели незаконный обыск и задержание в отношении местных жителей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Судья в зависимости от роли каждого признал экс-силовиков виновными по пункту «б» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») и частям 1 и 3 статьи 303 («Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности») УК РФ. Одного из них приговорили к пяти годам, а двух других — к 4,5 года колонии общего режима. Все они не смогут занимать должности на государственной службе три года.

По версии следствия, 4 апреля 2022 года трое подсудимых, занимая должности сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков, задержали жителя Сочи без составления протокола. Получив от него сведения о проживании знакомой, полицейские направились по адресу для проведения незаконных обысков. Там они обнаружили и изъяли 35 граммов наркотика, никак не зарегистрировав эту информацию о преступлении, после чего сфальсифицировали документы на задержанного, которые можно было использовать как доказательства по уголовному делу. Все фигуранты были задержаны сотрудниками ФСБ.

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