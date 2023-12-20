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20:41, 20 декабря 2023Силовые структуры

Экс-полицейский выписывал ложные протоколы для улучшения показателей и попался

В Астрахани бывший инспектор ДПС получил штраф за 18 ложных протоколов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Суд в Астрахани назначил штраф бывшему инспектору ДПС, который выписал 18 ложных протоколов для улучшения показателей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета по Астраханской области.

Экс-полицейского признали виновным по части 1 статьи 292 («Служебный подлог») УК РФ и лишили права занимать определенные должности сроком на два года и десять месяцев. Его преступную деятельность пресекли сотрудники Следственного комитета вместе с коллегами из управления собственной безопасности МВД.

По данным следствия, в период с декабря 2021-го по июль 2022 года осужденный, занимая должность инспектора ДПС в Астрахани, для улучшения показателей в работе выписал 18 протоколов о нарушении ПДД в отношении троих местных жителей, которые они фактически не совершали.

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      Олеся Мицкевич
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