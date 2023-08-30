Гаишник обвинил россиян в ложных правонарушениях и попал под статью

В Астрахани гаишника подозревают в служебном подлоге из-за ложных предписаний

В Астрахани следователи возбудили уголовное дело в отношении инспектора ДПС по подозрению в служебном подлоге. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

По версии следствия, с декабря 2021 года по июль 2022 года гаишник для улучшения показателей в работе выписал трем местным жителям 18 протоколов об административных правонарушениях. В документы силовик внес заведомо ложные сведения о правонарушениях, которые астраханцы не совершали. При этом подозреваемый передал эти постановления для исполнения в административную практику ОБДПС ГИБДД УМВД России по городу.

Ранее в Астрахани бывшего начальника отряда по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-2 УФСИН России осудили на пять с половиной лет за получение взятки.

