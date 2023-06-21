Бывшего сотрудника ФСИН осудили на пять лет за получение взятки

В Астрахани бывшему сотруднику ИК-2 дали пять лет за взятки от родственников осужденных

В Астрахани бывшего начальника отряда по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-2 УФСИН России осудили на пять с половиной года за получение взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

Экс-сотрудник ФСИН будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, в 2021 году мужчина получил чуть менее 90 тысяч рублей от родственников трех осужденных. За деньги он обещал не привлекать их к дисциплинарной ответственности за нарушение условий режима и правил внутреннего распорядка.