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14:49, 21 июня 2023Силовые структуры

Бывшего сотрудника ФСИН осудили на пять лет за получение взятки

В Астрахани бывшему сотруднику ИК-2 дали пять лет за взятки от родственников осужденных

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Астрахани бывшего начальника отряда по воспитательной работе с осужденными ФКУ ИК-2 УФСИН России осудили на пять с половиной года за получение взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Андрей Хегай.

Экс-сотрудник ФСИН будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, в 2021 году мужчина получил чуть менее 90 тысяч рублей от родственников трех осужденных. За деньги он обещал не привлекать их к дисциплинарной ответственности за нарушение условий режима и правил внутреннего распорядка.

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    Елизавета Новикова
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