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Из жизни
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09:45, 8 июля 2026Из жизни

Медведь вломился в номер отеля, посмотрел на постояльцев и ушел

В Китае медведь вломился в гостиничный номер с постояльцами
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Sea_Monkey / Shutterstock / Fotodom

В Тибетском автономном районе Китая медведь вломился в гостиничный номер. Об этом сообщает UPI.

Инцидент произошел ночью в субботу, 4 июня, в городе Нагчу. Тибетскому бурому медведю каким-то образом удалось проникнуть в гостиницу. Зверь некоторое время бродил по коридорам, а потом начал ломиться в запертый номер.

Медведю удалось выломать дверь в комнату, где находились двое постояльцев. По их словам, зверь вошел в номер, посмотрел на них некоторое время, а потом ушел. Вскоре прибежал владелец отеля, которому удалось спугнуть медведя при помощи фонарика. Дверь в номер отремонтировали. Владелец гостиницы заявил, что администрация примет специальные меры, чтобы не допустить повторения подобных происшествий.

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