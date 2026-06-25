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Из жизни
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16:11, 25 июня 2026Из жизни

Медведь полчаса преследовал женщину по загадочной причине

В США медведь напал на женщину и преследовал ее полчаса
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Channel 7 / YouTube

В американском штате Колорадо барибал напал на туристку, а потом преследовал ее полчаса. Об этом сообщает Cowboy State Daily.

Инцидент произошел 21 июня в природном парке недалеко от города Голден. Женщина, имя которой не разглашается, шла по туристической тропе, когда на нее сзади набросился медведь. Хищник оцарапал американке ногу, а затем шел за ней полчаса, хотя она кричала, бросала камни и палки, чтобы отпугнуть его. Позже пострадавшая встретила двоих туристов, и они пошли вместе. Медведь шел за ними, но потом свернул на другую тропу. Поймать его не удалось.

Биологи считают поведение барибала загадочным. Обычные причины нападений черных медведей на людей — это охрана территории или защита. Случаи, когда барибал намеренно охотился на человека, встречаются очень редко. Однако в данном случае действия медведя могли указывать именно на это.

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В Колорадо пока не решили, что делать с медведем, когда его поймают. Биологи предположили, что он пошел за женщиной, потому что был ранен или болен. Если окажется, что зверь действительно агрессивен, его придется ликвидировать.

Ранее сообщалось, что в Канаде медведица напала на женщину с собакой. Инцидент также случился 21 июня.

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