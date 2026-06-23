В Канаде медведица напала на женщину из-за пса, погнавшегося за медвежонком

В Канаде медведица напала на женщину с собакой. Об этом сообщает CBC News.

Случай произошел утром 21 июня в парке-кладбище Шусвап-Мемориал в городке Салмон-Арм. Местная жительница прогуливалась с питомцем, который был без поводка, несмотря на запрет свободного выгула. Пес заметил медвежонка и побежал за ним, загнав того на дерево. Разъяренная мать-медведица вышла из леса и, защищая потомство, напала на женщину, после чего хищники скрылись.

Пострадавшую оперативно доставили в больницу. Женщину уже выписали, ее жизни ничто не угрожает. Инцидент в Салмон-Арм был квалифицирован как оборонительный, поэтому отстреливать или отлавливать медведя не будут. Городские власти приняли решение закрыть тропы парка для посещения до особого распоряжения.

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон медведица напала на двух подростков, которые впервые отправились в поход в горы. Хищница поцарапала одного из школьников.