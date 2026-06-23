Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:10, 23 июня 2026Из жизни

Медведица напала на женщину

В Канаде медведица напала на женщину из-за пса, погнавшегося за медвежонком
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Anthony Maw / Unsplash

В Канаде медведица напала на женщину с собакой. Об этом сообщает CBC News.

Случай произошел утром 21 июня в парке-кладбище Шусвап-Мемориал в городке Салмон-Арм. Местная жительница прогуливалась с питомцем, который был без поводка, несмотря на запрет свободного выгула. Пес заметил медвежонка и побежал за ним, загнав того на дерево. Разъяренная мать-медведица вышла из леса и, защищая потомство, напала на женщину, после чего хищники скрылись.

Пострадавшую оперативно доставили в больницу. Женщину уже выписали, ее жизни ничто не угрожает. Инцидент в Салмон-Арм был квалифицирован как оборонительный, поэтому отстреливать или отлавливать медведя не будут. Городские власти приняли решение закрыть тропы парка для посещения до особого распоряжения.

Материалы по теме:
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели. Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
Редчайшие хищники съели трех человек за две недели.Как борьба за спасение исчезающего вида привела к патовой ситуации?
14 марта 2025
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021

Ранее сообщалось, что в американском штате Вашингтон медведица напала на двух подростков, которые впервые отправились в поход в горы. Хищница поцарапала одного из школьников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент соседней страны сложил полномочия и стал советником Путина

    Одной категории россиян предложили ипотечные каникулы

    В России высказались о смене стратегии боевых действий

    Психологи обнаружили неожиданную пользу «батиных шуток» для здоровья

    В пользе семейной ипотеки усомнились

    В России высказались о дискретных контактах с Францией

    Стала известна степень готовности стратегического объекта «Роскосмоса»

    53-летняя звезда сериала «Кухня» станцевала с 15-летней дочерью

    Популярный украинский блогер матом пожаловался на цены в Европе

    Президент страны — соседа России принял отставку правительства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok