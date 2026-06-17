Медведица напала на школьников

В США медведица напала на группу школьников

В американском штате Вашингтон медведица напала на двух подростков, которые впервые отправились в поход в горы. Об этом сообщает The Seattle Times.

Инцидент произошел во вторник, 16 июня, на популярной тропе Маунт-Си. Группа из шести баскетболистов, учащихся в школе Томаса Джефферсона из Оберна, среди которых были новички, преодолела примерно 4,5 километра и наткнулась на черную медведицу с двумя медвежатами. Животное сразу же бросилось на школьников и нанесло одному из них царапины когтями. Второй подросток пострадал, когда убегал. После этого хищница скрылась.

Школьники позвонили в службу 911, на место происшествия прибыл отряд спасателей, по стечению обстоятельств находившийся поблизости. Пострадавшего госпитализировали с неопасными для жизни травмами. Второму подростку помощь медиков не понадобилась. Как выяснилось, та же медведица преследовала еще одну группу туристов, но не напала.

Тропы на Маунт-Си, популярном скалистом пике недалеко от Сиэтла, перекрыты. Сотрудники департамента дикой природы и рыбных ресурсов штата Вашингтон ищут агрессивное животное.

Нападения черных медведей в штате — редкость: за всю историю задокументировано около 20 таких случаев.

Ранее сообщалось, что в городе Уцуномия, префектура Тотиги, закрыли почти сто школ из-за медведя. Хищника на территории города заметили впервые за все время наблюдений.