Около ста школ закрыли из-за агрессивного медведя на улицах

В японском городе закрыли школы из-за медведя, прогуливавшегося по улицам

В японском городе Уцуномия закрыли почти сто школ из-за агрессивного медведя, который впервые забрел в густонаселенный муниципалитет и уже несколько дней пугает жителей, разгуливая по улицам и жилым кварталам и промзоне. Об этом сообщает The Guardian.

Гималайского медведя, достигающего около метра в длину, впервые заметили в субботу, 6 июня, когда он прогуливался возле парка. В воскресенье он попал на камеры видеонаблюдения в центре Уцуномии — зверь пробежал прямо перед двумя ошарашенными молодыми людьми. В тот же день его видели в жилых кварталах, а в понедельник в 4 утра — в промышленной зоне в двух километрах от центра.

В качестве меры предосторожности городские власти закрыли все 94 начальные и средние школы, а жителям велели запирать двери и окна, не приближаться к животному и в случае опасности немедленно укрываться в ближайшем здании. По улицам ездят машины с громкоговорителями, предупреждающие горожан. Полиция и местное общество охотников возобновили поиски медведя.

В этом году в Японии зафиксировано рекордное количество встреч с медведями — уже 50 тысяч случаев, в основном, на северо-востоке страны. Уцуномия находится всего в ста километрах от Токи.

Ранее сообщалось, что медведи напали на людей в двух префектурах Японии. Они растерзали женщину и покалечили четырех человек.