В НАТО испугались последствий войны против России

Премьер Болгарии Радев: Действия Запада повышают риск ядерного ответа России

Попытки Запада добиться военной победы над Россией могут обернуться катастрофическими последствиями из-за нехватки современных оборонных технологий. С таким предупреждением на саммите НАТО выступил премьер-министр Болгарии Румен Радев, чьи слова приводит «Европейская правда».

«Мое послание простое: мы, коллективный Запад, пытаемся добиться конвенционной победы над крупнейшей ядерной державой, не имея достаточных возможностей противостоять их гиперзвуковым ракетам», — отметил Радев.

По мнению болгарского лидера, такой сценарий ведения боевых действий «драматически» повышает риск дальнейшей эскалации конфликта, а также повышает риск ядерного ответа со стороны России.

Ранее Радев заявил, что Болгария достигла предела своих возможностей по оказанию военной и финансовой помощи Украине. Он добавил, что страна под его руководством продолжит работать над установлением прочного и справедливого мира на Украине на основе международного права и Устава ООН.