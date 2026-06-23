Европейский лидер заявил об исчерпании ресурсов для военной помощи Украине

Премьер Радев: Болгария достигла предела возможностей по оказанию помощи Украине

Болгария достигла предела своих возможностей по оказанию военной или финансовой помощи Украине. Об этом заявил премьер-министр республики Румен Радев, передает БНТ.

«После 13 пакетов военной поддержки Болгария достигла предела того, что она может предоставить из ресурсов Вооруженных Сил без ущерба для национальной обороны», — сказал он.

При этом Радев отметил, что прекращение Болгарией военной помощи Киеву не повлечет за собой прекращения поддержки в других областях. Он добавил, что страна под его руководством продолжит работать над установлением прочного и справедливого мира на Украине на основе международного права и Устава ООН.

Ранее Радев заявил, что Болгария наложила вето на 21-й пакет санкций ЕС против России. Премьер подчеркнул, что София согласна поддержать только те ограничения, которые приблизят Россию и Украину к переговорам по мирному урегулированию конфликта.