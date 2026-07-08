Иран ударил по американской военной базе

Tasnim: Иран нанес удар по американским военным объектам в Бахрейне

Иран нанес удары по американской военной базе Шейх-Иса, расположенной в Бахрейне, в качестве ответа на атаки США по территории Исламской Республики. Об этом сообщает пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает Tasnim.

«Ударные беспилотники КСИР Ирана с раннего утра сегодня нанесли удар по базам, где сосредоточены силы противника, расположенным на базе Шейх-Иса в Бахрейне», — отмечается в заявлении.

В КСИР также пригрозили, что если США продолжат нарушать условия перемирия, то последствиями станут атаки Ирана по всем американским базам в регионе.

Ранее Иран нанес ответный массированный удар по 85 американским военным объектам на Ближнем Востоке.