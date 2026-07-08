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07:47, 8 июля 2026Мир

Иран ответил на атаку США

Tasnim: КСИР заявил об ответных ударах по 85 объектам США на Ближнем Востоке
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Avi Ohayon / Reuters

Иран нанес ответный массированный удар по 85 американским военным объектам на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает Tasnim.

«США (...) в ранние часы сегодняшнего утра грубо нарушила перемирие и подорвала соглашение, нанеся авиаудары по ряду прибрежных баз и гражданских объектов на побережье провинций Хормозган и Махшахр. В ответ на эту агрессию, военно-морские силы и подразделения воздушно-космической обороны КСИР (...) нанесли удары по 85 объектам важных военных объектов США в порту Сальман, 5-м военно-морском районе Бахрейна и авиабазе Али аль-Салем в Кувейте», — отметили в КСИР.

Дополнительно сообщается, что иранские силы сбили американский беспилотник MQ-9 в небе над городом Хормудж, расположенном в иранской провинции Бушер.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по Ирану в ответ на атаки в Ормузском проливе. МИД Исламской Республики обвинил Вашингтон в несоблюдении меморандума о взаимопонимании, отметив, что что за минувшие три недели американская сторона неоднократно нарушала его условия.

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