Залужный выразил мнение, что НАТО необходимо объединиться против России

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), посол страны в Лондоне Валерий Залужный выразил мнение, что Североатлантическому альянсу (НАТО) необходимо объединиться против России, а ее нынешняя стратегия избегания конфликтов является главной проблемой. Об этом он написал в авторской статье для «Интерфакс-Украина».

«Главная проблема заключается в том, что эта организация создавалась в разгар "холодной войны" (...) И именно поэтому, мы видим объединение вокруг Украины, но не объединение против России», — подчеркнул Залужный. Кроме того, пишет дипломат, подобная стратегия наблюдалась у альянса и в 2023 году, в последний год его нахождения на должности главкома ВСУ.

Залужный добавил, что политика НАТО постороена на «избежании конфликтов», что также является «проблемой». По этой причине, считает он, Украина так и не вступила в альянс, «несмотря на очевидные преимущества».

В той же статье Валерий Залужный пишет, что НАТО не имеет перспектив. Причина в том, что блок сейчас существует как «альянс старого Света».