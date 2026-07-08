Словацкий хоккеист НХЛ рассказал о главном отличии русских от американцев

Словацкий игрок НХЛ Регенда: В США мне ближе всего русские, у американцев другая культура

Словацкий хоккеист из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Павол Регенда рассказал о главном отличии русских от американцев. Его слова приведены в подкасте YSS MOVEMENT.

«В США мне ближе всего русские. В ментальном плане мы к ним ближе. У нас схожий язык, похожая культура. В Америке мы больше времени проводили в одной компании. Мне с ними хорошо. С ними можно нормально поговорить о жизни», — сказал Регенда.

Также бывший игрок клуба «Сан-Хосе Шаркс» рассказал, чем ему не нравится общение с американцами. «У американцев совсем другая культура. У них в ходу поверхностная болтовня ни о чем. Американец вроде и спросит, как дела, но ему абсолютно фиолетово на твой ответ, и тебе неохота ничего рассказывать. Это просто впустую потраченное время», — отметил Регенда.

Ранее российский нападающий клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Данила Юров рассказал о главных недостатках Северной Америки. Игрок также заявил, что у американцев совершенно другой менталитет. По его мнению, они неискренни. «Человек может подойти поговорить, и ты понимаешь, что он сделал это просто потому, что должен подойти. И через минуту даже не вспомнят, о чем я говорил», — рассказал Юров.