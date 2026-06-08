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18:44, 8 июня 2026Спорт

Российский игрок НХЛ назвал недостатки Северной Америки

Хоккеист «Миннесоты» Юров заявил, что у американцев совершенно другой менталитет
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matt Blewett / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Данила Юров назвал недостатки Северной Америки. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Хоккеист заявил, что у американцев совершенно другой менталитет. По его мнению, они не искренни. «Человек может подойти поговорить, и ты понимаешь, что он сделал это просто потому, что должен подойти. И через минуту даже не вспомнят, о чем я говорил», — рассказал Юров.

Нынешний сезон стал дебютным в НХЛ для 22-летнего Юрова. Он является обладателем Кубка Гагарина 2024 года в составе магнитогорского «Металлурга».

В апреле канадский хоккеист ЦСКА Джереми Рой рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в России. По его мнению, в стране сложно получать необходимую экипировку.

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