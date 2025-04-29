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13:35, 29 апреля 2025Спорт

Канадский игрок клуба КХЛ рассказал о проблемах в России

Канадский защитник «Витязя» Рой: В России сложно получать клюшки и коньки
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Канадский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» Джереми Рой рассказал о сложностях, с которыми столкнулся в России. Его слова приводит Metaratings.ru.

Рой признался, что в целом его все устраивает. «Единственный недостаток — в России сложно получать необходимую экипировку: краги, клюшки, коньки и так далее. Разумеется, я понимаю, что это та проблема, которую КХЛ не в силах решить», — заявил он.

Рой выступает за подмосковный клуб с 2022 года. В КХЛ он провел 200 матчей, забросил 15 шайб и сделал 73 результативные передачи.

Весной 2024-го генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов посетовал на проблемы с экипировкой из-за международных санкций. Функционер констатировал, что отечественного производства экипировки так и не появилось.

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