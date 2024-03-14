Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Локомотив М
Сегодня
18:00 (Мск)
Балтика
Fonbet Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Спартак М
Сегодня
18:00 (Мск)
Оренбург
Fonbet Кубок России|1/4 финала (Путь РПЛ)
Вест Хэм Юнайтед
Сегодня
20:45 (Мск)
Фрайбург
Лига Европы|1/8 финала. 2-й матч
Славия П
Сегодня
20:45 (Мск)
Милан
Лига Европы|1/8 финала. 2-й матч
Вильярреал
Сегодня
20:45 (Мск)
Марсель
Лига Европы|1/8 финала. 2-й матч
Аталанта
Сегодня
23:00 (Мск)
Спортинг
Лига Европы|1/8 финала. 2-й матч
Астон Вилла
Сегодня
23:00 (Мск)
Аякс
Лига конференций|1/8 финала. 2-й матч
Брайтон энд Хоув Альбион
Сегодня
23:00 (Мск)
Рома
Лига Европы|1/8 финала. 2-й матч
Ливерпуль
Сегодня
23:00 (Мск)
Спарта П
Лига Европы|1/8 финала. 2-й матч
15:36, 14 марта 2024Спорт

В клубе КХЛ пожаловались на проблемы с экипировкой из-за санкций

Гендиректор «Нефтехимика» Ларионов пожаловался на проблемы с экипировкой

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» Игорь Ларионов пожаловался на проблемы с экипировкой из-за международных санкций. Его слова приводит «Чемпионат».

Функционер посетовал на то, что отечественного производства так и не появилось. «Действительно, это вопрос для того, чтобы задуматься. На другом уровне, не на нашем», — подчеркнул Ларионов.

Генеральный директор «Нефтехимика» также отметил, что клуб переориентировался на более доступные марки клюшек. «Но основное сохранили. Удлинились цепочки поставок. Ну и неизбежные удорожания в связи с этим», — заявил Ларионов.

В августе 2022 года форвард «Амура» Егор Коршков, выступавший в тот момент за «Локомотив», рассказал о проблемах с экипировкой. Россиянин призывал фанатов с пониманием относиться к отказам на просьбы подарить клюшку.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      Диверсанты с Украины несколько дней пытаются прорвать границу России. Что известно о боях и потерях?

      Мужчина столкнул знакомую под поезд в московском метро и попал на видео

      Россиянам стало дороже отдыхать за границей

      Ветеран группы «Альфа» назвал ключевые способы борьбы с ДРГ

      Аль Пачино нарушил традицию «Оскара» и извинился

      Объяснена быстрая скорость гепардов

      В России захотели объединиться два крупных банка

      В Хорватии заявили об опасениях Украины после потери Авдеевки

      Глобальная проблема оставит корейцев без фруктов

      ЕС заподозрили в планах заменить помощь Украине на поставки оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше