В клубе КХЛ пожаловались на проблемы с экипировкой из-за санкций

Гендиректор «Нефтехимика» Ларионов пожаловался на проблемы с экипировкой

Генеральный директор клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик» Игорь Ларионов пожаловался на проблемы с экипировкой из-за международных санкций. Его слова приводит «Чемпионат».

Функционер посетовал на то, что отечественного производства так и не появилось. «Действительно, это вопрос для того, чтобы задуматься. На другом уровне, не на нашем», — подчеркнул Ларионов.

Генеральный директор «Нефтехимика» также отметил, что клуб переориентировался на более доступные марки клюшек. «Но основное сохранили. Удлинились цепочки поставок. Ну и неизбежные удорожания в связи с этим», — заявил Ларионов.

В августе 2022 года форвард «Амура» Егор Коршков, выступавший в тот момент за «Локомотив», рассказал о проблемах с экипировкой. Россиянин призывал фанатов с пониманием относиться к отказам на просьбы подарить клюшку.