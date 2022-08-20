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Игрок клуба КХЛ рассказал о проблемах с экипировкой

Хоккеист ярославского «Локомотива» Егор Коршков рассказал о проблемах с наличием клюшек

Фото: Ярослав Неелов / РИА Новости

Нападающий ярославского хоккейного клуба «Локомотив» Егор Коршков рассказал о ситуации с экипировкой. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

«Проблемы есть. У нас администратор команды занимается этим вопросом. У меня у самого осталось две клюшки. Мы ждем, когда придут. К сезону, говорят, должны прийти», — заявил Коршков. Россиянин также призвал фанатов с пониманием относиться к отказам на просьбы подарить клюшку.

Новый сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) начнется 1 сентября. В матче-открытии ЦСКА в Москве примет магнитогорский «Металлург».

26-летний Коршков в минувшем сезоне провел 44 матча в регулярном чемпионате. Форвард забросил 11 шайб и сделал 11 результативных передач.

Алексей Гусев
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