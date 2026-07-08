Генсек НАТО обратился к России

Генсек НАТО Рютте в обращении к РФ заявил, что альянс будет защищать свою территорию

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своем обращении к России на полях саммита в Анкаре заявил, что альянс намерен защищать каждый дюйм своей территории. Его слова передает Clash Report.

«Этот альянс будет защищать каждый дюйм нашей территории. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать наш образ жизни, наши демократии и нашу территорию», — сказал генсек.

При этом, по его словам, НАТО придерживается исключительно оборонительной политики. Рютте также выразил ожидание, что в итоговой декларации саммита Россия будет названа «долгосрочной угрозой».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о возможном начале третьей мировой войны. По его словам, ее никогда не начнет Россия. «Мы будем принимать меры для собственной безопасности, но мы никогда не начнем третью мировую войну», — обозначил он.