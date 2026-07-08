Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:55, 8 июля 2026Мир

Генсек НАТО обратился к России

Генсек НАТО Рютте в обращении к РФ заявил, что альянс будет защищать свою территорию
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в своем обращении к России на полях саммита в Анкаре заявил, что альянс намерен защищать каждый дюйм своей территории. Его слова передает Clash Report.

«Этот альянс будет защищать каждый дюйм нашей территории. Мы никогда ни на кого не нападем. Мы будем только защищать наш образ жизни, наши демократии и нашу территорию», — сказал генсек.

При этом, по его словам, НАТО придерживается исключительно оборонительной политики. Рютте также выразил ожидание, что в итоговой декларации саммита Россия будет названа «долгосрочной угрозой».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о возможном начале третьей мировой войны. По его словам, ее никогда не начнет Россия. «Мы будем принимать меры для собственной безопасности, но мы никогда не начнем третью мировую войну», — обозначил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев под ударом «Искандеров», в городе взрывы и пожары. Поражен завод «Самсунг-Украина», ВСУ не сбили ни одной ракеты

    Развеяны мифы о покупке компьютера

    Анжелика Варум лишилась налоговых льгот на элитную квартиру за рубежом

    Темпы роста пенсий в России оценили

    В популярном у туристов российском парке нашли следы динозавра

    Залужный оценил перспективы НАТО словами «уже не существует»

    Россиянам подсказали способы оценить состояние здоровья по лицу

    Воспитательница российского детского сада выслушала приговор за издевательства над детьми

    Раскрыта стоимость дня путешествия по России летом

    Египет подал жалобу на судейство в матче с Аргентиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok