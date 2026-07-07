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18:44, 7 июля 2026Россия

В Кремле сделали заявление о возможном начале третьей мировой войны

Песков: Россия никогда не начнет третью мировую войну
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout via Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche сделал заявление о возможном начале третьей мировой войны. По его словам, ее никогда не начнет Россия.

«Мы будем принимать меры для собственной безопасности, но мы никогда не начнем третью мировую войну», — обозначил Песков.

Он также подчеркнул, что Россия перед началом специальной военной операции (СВО) на Украине говорила об угрозе своей безопасности, но ее никто не слушал.

Ранее в Кремле заявили, что СВО превратилась в «настоящую войну» из-за вмешательства стран Запада. «С одной стороны — Россия, с другой стороны — киевский режим, ряд европейских стран и США, которые поставляют Украине миллионы тонн оружия», — объяснял Песков свою позицию.

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