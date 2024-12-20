Главу корпорации развития Курской области задержали по делу об оборонных сооружениях

В Курске задержали главу корпорации развития по делу об оборонных строениях

В Курске задержали главу корпорации развития области по делу об оборонных строениях. Об этом сообщает ТАСС.

Ему предъявлено обвинение по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

По данным агентства, сотрудники главного управления экономической безопасности МВД задержали генерального директора компании «Корпорация развития Курской области». Он подозревается в злоупотреблении полномочиями при строительстве фортификационных сооружений. Ущерб составил более 173 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в России возбудили дело против бывшего главы подведомственной Минобороны компании.