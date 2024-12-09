В России возбудили дело против бывшего главы подведомственной Минобороны компании

В Москве возбудили дело против экс-главы подведомственной Минобороны компании

В Москве возбудили дело против бывшего главы подведомственной Минобороны компании за растрату бюджета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ.

По данным следствия, в 2022 году Андрей Спирин без заключения необходимых договоров, за счет бюджетных средств, выделенных АО «Промгидромеханизация» («ПГМ») на строительство объектов для нужд Минобороны России, произвел работы по капитальному ремонту общежития главного здания МГУ в интересах ООО «Квэста Констракшн». Ущерб от его действий составил 45 миллионов рублей.

Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее сообщалось, что бывшего замглавы «Корпорации развития Курской области» арестовали за растрату бюджетных средств.