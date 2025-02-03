Следствие попросило арестовать замглавы Дмитровского округа Ионова по делу о взятке

Следствие просит взять под стражу замглавы Дмитровского округа Ионова за взятку

Следствие просит арестовать заместителя главы Дмитровского округа Подмосковья Алексея Ионова по делу о получении особо крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Ходатайство органов предварительного расследования поступило в Тверской суд Москвы.

Ранее стало известно, что Ионову предъявили обвинение. По версии следствия, он за денежное вознаграждение содействовал оператору рекламы в победе на аукционе. Вместе с начальником отдела рекламы муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Дмитрова Сергеем Зыковым и другими сотрудниками администрации он договорился помочь оператору наружной рекламы выиграть аукцион на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и покровительство.

Сумма взятки составила 4 миллиона 350 тысяч рублей.