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13:56, 3 февраля 2025Силовые структуры

Следствие попросило арестовать замглавы Дмитровского округа Ионова по делу о взятке

Следствие просит взять под стражу замглавы Дмитровского округа Ионова за взятку
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Следствие просит арестовать заместителя главы Дмитровского округа Подмосковья Алексея Ионова по делу о получении особо крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Ходатайство органов предварительного расследования поступило в Тверской суд Москвы.

Ранее стало известно, что Ионову предъявили обвинение. По версии следствия, он за денежное вознаграждение содействовал оператору рекламы в победе на аукционе. Вместе с начальником отдела рекламы муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» Дмитрова Сергеем Зыковым и другими сотрудниками администрации он договорился помочь оператору наружной рекламы выиграть аукцион на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и покровительство.

Сумма взятки составила 4 миллиона 350 тысяч рублей.

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