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13:43, 4 февраля 2025Силовые структуры

Фигурантам дела о взятке замглавы подмосковного Дмитрова избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения фигурантам дела замглавы Дмитрова Алексея Ионова
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Следствие попросило арестовать замглавы Дмитровского округа Ионова по делу о взятке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения фигурантам уголовного дела о получении взятки со стороны заместителя главы администрации подмосковного ДмитроваАлексея Ионова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По решению суда, Сергей Дубков, обвиняемый в даче взятки, заключен под стражу, а Светлана Оберчук и начальник отдела рекламы муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» города Сергей Зыков — под домашний арест. Последние двое обвиняются в даче и получении взятки соответственно.

По версии следствия, Ионов вместе с Зыковым и другими сотрудниками администрации содействовал оператору рекламы в победе на аукционе за денежное вознаграждение. Сумма взятки составила 4 миллиона 350 тысяч рублей.

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