Фигурантам дела о взятке замглавы подмосковного Дмитрова избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения фигурантам дела замглавы Дмитрова Алексея Ионова

Начало событий в новости Следствие попросило арестовать замглавы Дмитровского округа Ионова по делу о взятке

Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения фигурантам уголовного дела о получении взятки со стороны заместителя главы администрации подмосковного Дмитрова — Алексея Ионова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По решению суда, Сергей Дубков, обвиняемый в даче взятки, заключен под стражу, а Светлана Оберчук и начальник отдела рекламы муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления» города Сергей Зыков — под домашний арест. Последние двое обвиняются в даче и получении взятки соответственно.

По версии следствия, Ионов вместе с Зыковым и другими сотрудниками администрации содействовал оператору рекламы в победе на аукционе за денежное вознаграждение. Сумма взятки составила 4 миллиона 350 тысяч рублей.

