Названа дата саммита БРИКС в 2026 году

Саммит БРИКС пройдет в Индии в сентябре 2026 года

Индия, председательствующая в БРИКС в 2026 году, запланировала проведение саммита объединения на 12–13 сентября. Об этом ТАСС сообщил источник в индийском правительстве.

«Саммит запланирован на 12–13 сентября», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что встреча пройдет в Нью-Дели, страны-участницы уже проинформированы о датах, однако официальные приглашения пока не разосланы.

Группа БРИКС была основана в 2006 году в составе Бразилии, России, Индии и Китая, в 2011 году к ним присоединилась ЮАР. В 2024 году полноправными участниками стали Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия, в 2025-м — Индонезия. Статус партнеров получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Нигерия.

8 сентября 2025 года прошел внеочередной онлайн саммит БРИКС. В нем принял участие и президент России Владимир Путин. В рамках саммита, который начался по инициативе бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, главы стран объединения обсудили торговую политику американского лидера Дональда Трампа.