Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:44, 8 сентября 2025Мир

Путин принял участие в созванном Бразилией саммите БРИКС

Путин подключился к созванному Бразилией внеочередному онлайн-саммиту БРИКС
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подключился к созванному Бразилией внеочередному онлайн-саммиту БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках саммита, который начался по инициативе бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, главы стран объединения обсудят торговую политику американского лидера Дональда Трампа.

Ранее политолог Николай Топорнин объяснил, что закрытое заседание БРИКС, вероятнее всего, связано с политикой Трампа и с обещанными им санкциями в отношении союзников России, то есть Китая, Индии и Бразилии. Он напомнил, что Китай, Индия и Бразилия являются главными покупателями российской нефти, которые ощущают на себе давление санкционной политики Трампа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о начале нового этапа СВО

    Российские бойцы получили «Уланы» на базе «Нивы»

    Похитивший ребенка во время развода россиянин попался за границей

    Стало известно о распространении смертельно опасного заболевания среди бойцов «Ахмата»

    Военному союзнику США предрекли острый кризис

    Запасы нефти в России оценили

    Бородина вышла в свет с часами стоимостью 1,7 миллиона рублей

    Путин принял участие в созванном Бразилией саммите БРИКС

    Пьяного туриста сбил поезд на российском курорте

    Москвичкам перечислили основные опасности позднего материнства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости