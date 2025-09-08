Путин принял участие в созванном Бразилией саммите БРИКС

Путин подключился к созванному Бразилией внеочередному онлайн-саммиту БРИКС

Президент России Владимир Путин подключился к созванному Бразилией внеочередному онлайн-саммиту БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках саммита, который начался по инициативе бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, главы стран объединения обсудят торговую политику американского лидера Дональда Трампа.

Ранее политолог Николай Топорнин объяснил, что закрытое заседание БРИКС, вероятнее всего, связано с политикой Трампа и с обещанными им санкциями в отношении союзников России, то есть Китая, Индии и Бразилии. Он напомнил, что Китай, Индия и Бразилия являются главными покупателями российской нефти, которые ощущают на себе давление санкционной политики Трампа.