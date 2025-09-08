Политолог раскрыл цель закрытого заседания БРИКС

Политолог Топорнин: Закрытое заседание БРИКС связано с политикой Трампа

Закрытое заседание БРИКС, вероятнее всего, связано с политикой президента Дональда Трампа и с обещанными им санкциями в отношении союзников России, то есть Китая, Индии и Бразилии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Николай Топорнин.

Ранее сообщалось, что внеочередной онлайн-саммит БРИКС пройдет в закрытом формате 8 сентября. После окончания встречи совместное заявление не планируется.

Политолог напомнил, что Китай, Индия и Бразилия являются главными покупателями российской нефти, которые ощущают на себе давление санкционной политики Дональда Трампа. Он указал, что Бразилия первой пострадала от давления со стороны Вашингтона и как раз она и попросила провести такое совещание в рамках БРИКС в закрытом формате. Топорнин напомнил, что недавно проходила встреча в рамках ШОС, однако там не обсуждался общий взгляд на действия США.

«Мы все понимаем, что речь идет не о санкциях против России, потому что Запад и так практически все поместил под ограничения, что касается двусторонней торговли и отношений. Но вот нанести удар по союзникам России, которые закупают российскую нефть, вот это, конечно, неприятный момент и для России в том числе. Поэтому я думаю, что они хотят совместно обсудить, что можно сделать в этих условиях, если вдруг Дональд Трамп и дальше будет принимать новые санкционные меры», — предположил политолог.

Ранее стало известно, что саммит БРИКС, инициатором которого выступила Бразилия, состоится в онлайн-формате. Известно, что президент России Владимир Путин примет участие в мероприятии.