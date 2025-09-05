Путин примет участие в международном мероприятии

Саммит БРИКС в онлайн-формате по инициативе Бразилии состоится 8 сентября

Саммит международного объединения БРИКС, инициатором которого выступила Бразилия, состоится в онлайн-формате 8 сентября, в нем также примет участие президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия будет принимать участие [в саммите], разумеется. Президент Путин будет», — передает агентство слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Отмечается, что саммит пройдет по инициативе президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Страны — участницы БРИКС обсудят торговую политику главы Белого дома Дональда Трампа и ее влияние на экономики других государств.

31 августа стало известно, что на фоне угроз США высшие должностные лица Бразилии начали готовить внеочередной саммит БРИКС. Лула да Силва планирует обсудить и выработать в рамках объединения совместный ответ членов БРИКС на угрозы сотрудничеству со стороны Вашингтона.