00:15, 31 августа 2025Мир

Страна БРИКС решила срочно созвать сторонников из-за Трампа

Valor Econômico: Бразилия готовит внеочередной саммит БРИКС из-за угроз США
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Wu Hong / Reuters

Высшие должностные лица Бразилии начали готовить внеочередной саммит БРИКС на фоне угроз США. Работу по его подготовке возглавляет главный советник президента страны Селсу Аморим, пишет бразильская газета Valor Econômico.

По данным источников, пройти встреча может в формате видео-конференц-связи. Глава государства Лула да Силва планирует обсудить и выработать совместный ответ членов объединения на угрозы сотрудничеству в рамках объединения со стороны США.

Кроме того, советник бразильского лидера намерен посетить Китай, где на следующей неделе пройдут торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы во Второй мировой войне. Он собирается провести встречи с главами МИД некоторых стран БРИКС, которые также прибудут в Пекин.

Как стало известно в начале августа, президент Бразилии Лула да Силва намерен созвониться с лидерами Индии и КНР из-за пошлин Трампа. По словам политика, он хотел бы обменяться мнениями с союзниками по объединению и обсудить причины, по которым американский лидер совершает нападки на «многосторонность».

Спустя несколько дней сообщалось, что Бразилия решила оспорить пошлины США и обвинила их в нарушении правил. Бразильская сторона считает, что решение Белого дома ввести 50-процетный тариф на ее товары несовместимо с взятыми на себя обязательствами США.

