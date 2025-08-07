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23:32, 6 августа 2025Мир

Бразилия пообещала обсудить с БРИКС борьбу с пошлинами Трампа

Да Силва намерен созвониться с лидерами Индии и КНР из-за пошлин Трампа
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент Бразилии Лула да Силва собирается обсудить с развивающимися странами-членами БРИКС вопрос о борьбе с американскими пошлинами, которые ввел против некоторых стран лидер США Дональд Трамп. Об этом политик заявил в интервью журналистам Reuters.

Как добавил да Силва, в грядущий четверг, 7 августа, он хочет связаться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, а затем с Си Цзиньпином и другими лидерами Китая, чтобы узнать у них, как каждая из стран справляется в этой ситуации, и каковы последствия. Это может помочь прийти к совместному решению стран-участниц объединения.

Бразильский лидер также напомнил, что в G20 входят десять стран БРИКС. По его словам, он намерен обменяться мнениями с союзниками и обсудить причины, по которым Трамп совершает нападки на «многосторонность».

В июле Трамп заявлял, что ведет переговоры насчет пошлин для стран БРИКС. Он счел, что государства объединения противостоят США и действуют против американского доллара, чтобы лишить его статуса мировой резервной валюты.

Ранее президент Бразилии в беседе с журналистами назвал переговоры с Трампом унижением. По его словам, обсудить пошлины можно на уровне кабинета министров, но сам да Силва звонить пока не хочет.

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