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22:54, 6 августа 2025Мир

Президент Бразилии назвал переговоры с Трампом унижением

Лула да Силва: Прямые торговые переговоры с Трампом станут для него унижением
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Adriano Machado / Reuters

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что прямые торговые переговоры с американским лидером Дональдом Трампом после введенных 50-процентных пошлин США станут для него «унижением». Его слова приводит агентство Reuters.

При этом, по словам Лулы да Силвы, Бразилия не планирует объявлять о введении взаимных пошлин. Кроме того, власти не откажутся от переговоров на уровне кабинета министров, однако сам лидер не спешит звонить в Белый дом. Как отметил президент в беседе с журналистами, в момент, когда интуиция ему подскажет, он сам без колебаний позвонит Трампу.

«Сегодня моя интуиция подсказывает, что он [Трамп — прим. «Ленты.ру»] не хочет разговаривать. И я не собираюсь унижаться», — добавил Лула да Силва.

По его мнению, отношения между США и Бразилией находятся на самом низком уровне за последние 200 лет после того, как глава Белого дома связал введенные меры со своим требованием прекратить судебное преследование правого бывшего президента Жаира Болсонару, который обвиняется в заговоре с целью отмены выборов 2022 года.

Да Силва также заявил о намерениях провести встречу с лидерами стран-участниц БРИКС для разработки ответных мер на пошлины Вашингтона.

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Ранее президент Бразилии Лула да Силва резко высказался в адрес США. Это произошло после того, как американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении 50-процентных пошлин против страны. Вашингтон охарактеризовал действия Бразилии как чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Америки.

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