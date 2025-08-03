Президент Бразилии резко высказался в адрес США

Лула да Силва: Бразилия перестала зависеть от США

Бразилия перестала зависеть от США и готова выстраивать отношения со всеми странами. Резкое высказывание в адрес Вашингтона допустил бразильский президент Лула да Силва, комментируя введенные лидером США Дональдом Трампом пошлины. Его слова передает Bloomberg.

«Сегодня Бразилия не так зависима от США, как раньше. С экономической точки зрения у нас гораздо больше возможностей. Я не откажусь от своей веры в необходимость создания альтернативной валюты, чтобы мы могли торговать с другими странами», — сказал он.

Глава государства отметил, что Бразилия осознает важность отношений с США, но страна не намерена уступать Вашингтону по важным вопросам. Лула да Силва также подчеркнул, что теперь Вашингтон «должен знать, что нам есть о чем договариваться», назвав давление американской администрации неприемлемым.

Ранее Трамп подписал указ о введении 50-процентных пошлин против Бразилии. Вашингтон считает, что действия Бразилии представляют собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США.