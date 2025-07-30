Трамп ввел 50-процентные пошлины в отношении Бразилии

Трамп подписал указ о введении 50-процентных пошлин против Бразилии

Американский президент Дональд Трамп подписал указ о введении 50-процентных пошлин против Бразилии, заявил Белый дом. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что это сделано в ответ на недавние действия, политику и практику правительства Бразилии. Вашингтон считает, что они представляющие собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

Ранее в ответ на заявление Трампа о применении 50-процентных пошлин к бразильской продукции с 1 августа президент Бразилии Лула да Силва подписал указ, вводящий в действие закон об экономической взаимности.